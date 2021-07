Quentin Tarantino régóta hangoztatja, hogy otthagyja a filmes szakmát és sokáig úgy tűnt, pályafutását a Volt egyszer egy Hollywood című, tizedik rendezésével fejezi be.

Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary

Ragaszkodik ahhoz, hogy a csúcson fejezze be, de most úgy tűnik, van még remény a Tarantino-fanok számára, hiszen legutóbb egy potenciális Kill Bill Vol. 3 filmmel kapcsolatban nyilatkozott. A The Joe Rogan Experience podcastben tett látogatása során vázolta fel elképzeléseit.

Egyszerűen csak húsz évvel később újra felidézzük a karaktereket, és elképzeljük a Menyasszonyt és lányát, Bebét, akik 20 évig békében élnek, majd ez a béke megszakad.

— mondta. Majd hozzátette, hogy nagyon izgalmas lenne, ha Beatrix lányát Uma Thurman lánya, Maya Hawke alakítaná. Az évek során Quentin elég következetesen nyilatkozott a lehetséges filmjeivel kapcsolatos terveiről, ezért elképzelhető, hogy valamikor tényleg egy filmben láthatjuk majd az anya-lánya párost.