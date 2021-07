Holly Mead családja rengeteg kacsát tart háziállatként Pennsylvania-i otthonukban. Mindegyikre szinte családtagként tekintenek, de az egyik különösen figyelemfelkeltő.

Ő Gertrude, akinek tollkoronáját sokan megirigyelhetnék, hiszen ennek köszönhetően a három és fél éves pekingi címeres kacsa gyakran jár fotózásokra is. Szerepelt már magazinokban, reklámokban és egy brit bulvárlap címlapján is, karrierje pedig egy róla készült fotóval indult el, ami bejárta az egész világot. Hírneve miatt a kacsa a házban él és pelenkát is hord, emellett pedig érzelmi támogatást nyújt bárkinek, akinek szüksége van rá.

Ezen a videón látszik, hogy már kiskacsaként is sejteni lehetett, hogy nem olyan lesz ha felnő, mint a többiek.

(Forrás: Bored Panda)