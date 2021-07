Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Sokan támadták Quentin Tarantinot amiatt, hogy hogyan ábrázolta Bruce Lee-t a Volt egyszer egy Hollywood című filmben. Például, hogy Brad Pitt karaktere milyen könnyedén győzte le a harcművészt az egyik jelenetben. Erre Tarantinonak csak egy olyan szofisztikált megjegyzése volt, hogy

Megértem, hogy a lányának problémája van vele - az ő kib***ott apjáról van szó, ezt megértem. Mindenki más: menjen és szopjon le egy d***ot.

Most pedig Bruce Lee lánya, Shannon Lee is reagált a The Hollywood Reporter vendégrovatában, ahol nem csak az apja ábrázolását, de a rendezőt Tarantinot is elővette.

Miközben hálás vagyok Tarantinonak, hogy nagylelkűen elismerte Joe Rogannek, hogy lehetnek érzéseim az apám ábrázolásával kapcsolatban, hálás vagyok a lehetőségért is, hogy ezt kifejezhetem: Tényleg b***ottul elegem van abból, hogy fehér férfiak Hollywoodban megpróbálják megmondani nekem, hogy ki volt Bruce Lee.

Mint látható ő sem fogta vissza magát és így folytatta:

Elegem van abból, hogy a fehér férfiaknak Hollywoodban túl nehéz elhinni, hogy Bruce Lee talán tényleg jó volt abban, amit csinált, és talán még jobban is tudta, hogyan kell csinálni, mint ők.

Majd Tarantinonak is üzent:

Én megértem, hogy Tarantino mit akart csinálni. Tényleg értem … De ehelyett a jelenet csak egy érdektelen Bruce Lee leégetés volt, ami nem kellett volna. A fehér Hollywood úgy kezelte Bruce Lee-t, mint egy nélkülözhető sztereotípiát. Ezt választotta Tarantino is, … most azt mondja, hogy ez Bruce Lee pontos ábrázolása, és ez is lett a végeredmény, hogy ez történt volna valójában is, ha Cliff Booth (egy fiktív személy) és az igazi Bruce Lee (egy középszerű, arrogáns harcművész) csapott volna össze.

Majd végül pedig azzal az üzenettel zárta az írását, hogy talán ebben a

világban nincs szükség több konfliktusra és kevesebb más kultúrájú hősre.

(via: Just Jared)