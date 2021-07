Fotó: UniversalImagesGroup / Getty Images Hungary

Egy hatalmas cápa, valószínűleg egy nagy fehér cápa vagy egy tigriscápa, halálosan megsebesített egy fiatalembert. A férfi a támadásban többek között elvesztette az egyik lábát, a kezét és mindkét lábfejét.

Csontjaira pedig 3000 év múlva találtak rá.

Ma Tsukumo No. 24 néven ismert férfi, egyike annak a több mint 170 csontváznak, amelyet egy japán lelőhelyen tártak fel. A The Journal of Archaeological Science című folyóiratban múlt héten megjelent tanulmányának köszönhetően halála körülményeiről is többet megtudhattunk. A korai Japánban élő jomon nép kagylókból készült temetőjét az 1860-as években fedezték fel egy építkezés során.

A kagylókban található kalcium-karbonát segít megvédeni a csontvázakat japán viszonylag savas talajával szemben.

- mondta a kutatás vezető szerzője, J. Alyssa White, az Oxfordi Egyetem régészdoktori doktorjelöltje.

Ezt az embert 1920 körül ásták ki, és azóta számos alkalommal megvizsgálták. De a csontjain található masszív vájatokat, gödröket és vágásokat eddig nem tudták értelmezni, amíg White és csapata alaposan meg nem vizsgálta a nyomokat.

(via: Gizmodo)