Fotó: Gregg DeGuire / Getty Images Hungary

A Jóbarátok különkiadása óta újra különösen sok időt töltenek együtt a sorozat szereplői. Legalábbis a lányok biztosan, ugyanis Courteney Cox még a Függetlenség Napját is a sorozatból ismert, civilben is jó barátaival, Lisa Kudrowal és Jennifer Anistonnal töltötte. Ebből is látszik, hogy még 17 év ismeretség után sem unják egymást.

A július 4-i buliban feltűnt Laura Dern is, aki szintén régi jó barátnője Coxnak, még a szentestét is együtt szokták ünnepelni.