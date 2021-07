Az 51 éves énekesnő egy csúnya válás után, 2015-ben jött össze a country énekes Blake Sheltonnal, akivel több évadon keresztül együtt zsűriztek az amerikai The Voice tehetségkutatóban.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Eleinte furcsa párosnak tartotta őket a nyilvánosság, de hat év alatt kiderült, hogy tényleg összeillenek. A 45 éves Shelton tavaly októberben kérte meg Gwen kezét, és most szombaton egy meghitt, családias esküvő keretében összeházasodtak - egy country énekeshez illő helyszínen -, Blake oklahomai farmján. A Page Six képeket is nyilvánosságra hozott az esküvő helyszínéről, valamint a kápolnáról, amit ez alkalomból építettek.