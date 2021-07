Fotó: Astrid Stawiarz / Getty Images Hungary

85 éves korában meghalt Robert Downey Sr. filmrendező a Vasemberként ismertté vált Robert Downey Jr. édesapja. A fia Instagramon tudatta a hírt, ahol így emlékezett meg róla:

Tegnap este apa békésen eltávozott álmában, miután évekig a Parkinson-kórral küzdött … egy igazán egyedi filmkészítő volt, és mindig figyelemre méltóan optimista maradt… Mostohaanyám számításai szerint boldog házasságban éltek, alig több mint 2000 évig. Rosemary Rogers-Downey, te egy szent vagy, gondolataink és imáink veled vannak.

Robert Downey Sr. rendezte az 1969-es Putney Swope című filmet, amit abban az évben a New York Magazine beválogatott az év 10 legjobb alkotása közé. Színészként is játszott, többek között a Boogie Nights, a Magnolia és a The Family Man című filmekben. Összesen háromszor volt házas, első házasságából született fia Robert Downey Jr., aki később színészként lett nagyon ismert, és lánya Allyson Downey, akiből pedig színész és író lett.

(via: Variety)