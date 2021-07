Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Nick Cannon, hétgyermekes apuka, ex-Mr. Mariah Carrey, nem mellesleg színész-humorista, kicsit komolyan gondolta a Biblia sokasodásra vonatkozó részét. De az elmúlt egy évben tette csak igazán magáévá ezt a gondolatiságot. Ugyanis már a negyedik gyereke születik.

Igen, jól olvasta, csak az elmúlt egy évben.

Egy rádióműsorban be is szóltak a rapperként is tevékenykedő Cannonnak, hogy talán tehetne valamit, mondjuk, védekezhetne. De Cannont nem olyan fából faragták:

Szándékosan csinálom ezeket a gyerekeket. Nálam nincs véletlen! … Higgyétek el, rengeteg embert teherbe ejthettem volna, de nem tettem. Azok estek teherbe, akiknek teherbe kellett esniük.

És akkor most segítünk, hogy kijöjjön a matek:

2020 decemberében született Powerful Queen Cannon Brittany Belltől.

2021 június 14-én érkeztek az ikrek, Zion Mixolydian Cannon és Zillion Heir Cannon, kiknek anyja bizonyos Abby de la Rosa.

Végül pedig nem utolsó sorban érkezett a kis Zen S. Canno június 23-án, édesanyja pedig Alyssa Scott, aki modell.

Hát, így. Nem is olyan bonyolult, ugye? Ha az anyák száma is viszonylag magas, akkor lehetséges ez is.

(via: eonline.com)