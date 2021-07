II. Erzsébet csütörtökön ellátogatott a világon legrégebben futó szappanopera, a brit Coronation Street forgatására. A királynő nem először találkozott a stábbal, de legutóbbi látogatása jóval régebben, egészen pontosan 1982-ben történt – írja az MTI.

Úgy tudni, hogy a szappanoperának őfelsége is nagy rajongója, meg is dicsérte a helyszínen lévő színészeket, hogy még a pandémia idején is lelkesen dolgoztak. Válaszul a Ken Barlow-t játszó William Roache a királynő munkabírását méltatta. Károly herceg egyébként ugyancsak odavan a szigetországban csak Corrie néven említett szériárért, ő 2010-ben vállalt is egy rövidke vendégszereplést.

A fiktív manchesteri kerületben játszódó Coronation Street az első epizódjának 1960. december 9-ei bemutatása óta a brit popkultúra legendás részévé vált – akárcsak itthon a Barátok közt. Az első rész óta több mint tízezer epizódot sugároztak belőle, több mint 130 országba adták el, és világszerte több tízmilliós rajongótábora lett. Köztük a Mountbatten-Windsor-család is.