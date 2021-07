Fotó: Bobby Bank / Getty Images Hungary

Nemrég röppent fel a hír, hogy a komikus, Pete Davidson azt fontolgatja, hogy eltávolíttatja az összes tetoválását. Most úgy tűnik, hogy végleg elhatározta magát. Az ok igen egyszerű:

Sosem gondolta, hogy filmekben fog szerepelni.

Most pedig, hogy beindulni látszik a filmes karrierje a több 100 tetoválásnak is mennie kell. Elmondása szerint nagyjából három órába telik a forgatásokon mire el tudják tüntetni őket, és ez nagyon fárasztó. Akkor már miért ne szabadulna meg inkább az összestől? A kezén pedig már el is kezdték a beavatkozást.

Azt mondták, hogy mire 30 leszek, eltűnhet az összes.

A színész novemberben lesz 28 éves, így még két és fél évünk van megszokni, milyen lesz újra hamvas, baba bőrrel.

(via: Buzzfeed)