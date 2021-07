Fotó: Jennifer Lopez / youtube

Jennifer Lopez nem vesztegeti az idejét. Miután az énekesnő majdnem hazánkba is ellátogatott, az új filmjének forgatása mellett újra összejött Ben Affleck-kel, akivel legutóbb andalogtak is egyet a nyilvánosság nagy örömére.

A mai napon pedig egy tipikus nyári slágerrel is előállt, amihez már egy videoklip is készült. A klipben a tőle megszokott módon rengeteg tánc és annál kevesebb ruha van Jenniferen. A dalban Rauw Alejandro is közreműködött, Jlo-t pedig ismét spanyol nyelven hallhatjuk benne.