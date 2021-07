Az IMDB előrejelzései szerint, amit nemrég egy lista formájában tettek közzé, pontosan 44 olyan sorozat, film és fejlesztés van előkészületben, ami szuperhősökhöz köthető és idén vagy jövőre kerül mozikba vagy a televízió képernyőire.

Nagy levegő: tehát, akkor jön a folytatása az Öngyilkos osztagnak, a Pókembernek, az Aquamannek, a Venomnak, a Galaxis Őrzőinek, Doctor Strange-nek, Thornak, A Fekete Párducnak, Marvel kapitánynak, a Darázsnak és Hangyának, Shazamnak, Supermannek, Wonder Womannek, Zöld Lámpásnak, Dredd bírónak és a Deadpoolnak, a Fantasztikus Négyest pedig pontosan ezredszer is megpróbálják élvezhetővé tenni.

Saját filmmel pedig a következő hősök lepnek meg minket hamarosan: Fekete Özvegy, Sólyomszem, Batman, She-Hulk, Flash, Groot, Silk, de a DC szuperállatkái is külön filmet kaptak.

Érkeznek feldolgozások az alternatív vonalról is, ilyen például a Y: The Last Man című sorozat, ami egy Brian K. Vaughan közreműködésével készült 2002-es képregényt vesz alapul, jön a Neil Gaiman féle Sandman is a Netflixre, és még az Amazon The Boys-a is kapott egy potya spin-offot.

Nyilván sokan örülnek a hírnek, de vagyunk egy páran, akikben már felmerült a kérdés, hogy

nem lesz ez már egy kicsit sok?