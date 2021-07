Fotó: Mario Tama / Getty Images Hungary

Valaki feladott egy hirdetést a Craiglisten, hogy meggyilkoltasson egy pávát Kaliforniában. A felhívást június 13-án adták fel, valamivel több mint két héttel azelőtt, hogy a pávát, becenevén Mr. P vagy Azul, kivégezték. Először a Lost Coast Outpost nevű helyi kiadvány számolt be arról, hogy valaki megszabadulna egy pávától, és, hogy minden szükséges eszközt be is vetne azért, hogy eltűnjön.

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a részleteket a madár kiirtásával kapcsolatban, és az összegről is meg tudjunk állapodni.

- állt a hirdetésben. A szerző azt állította, hogy a madár négy hónappal ezelőtt jelent meg először a környéken és a kiáltozásától nem tudott aludni.

Melissa Glass, helyi lakos viszont elárulta, hogy a páva hat évvel ezelőtt kezdte el látogatni a szomszédságot, és gyakran járt a háza előtt, mert szívesen töltötte az időt a tulajdonában lévő csirkével. Elmondta, hogy a közösségben sokan szerették az állatot, és a gyerekeiket is elhozták, hogy fényképezkedhessenek vele.

Még a futárok is megálltak, hogy lefotózzák.

Egy másik lakos, Kelsey Radant azt mondta, hogy mindenki pávája volt.

Körbejárt és mindenkinek köszön.

Június 30-án találták meg a szeretett madarat vérbe fagyva, lőtt sebbel a testén. A Humboldt megyei seriff hivatala közölte, hogy a vizsgálják az esetet, és hogy azonosítottak egy lehetséges gyanúsítottat:

A jelenleg vizsgált bűncselekmény állatkínzás és a bűncselekmény elkövetésére irányuló összeesküvés.

(via: FoxNews)