A madárürülék sehol sem néz ki jól, különösen egy város képét rombolja, ám erre remek megoldást találtak a finnországi Lahti településen, ahol az Ant Brew sörfőzde a lúdkakit is újrahasznosítja az Imperial Stout nevű söre elkészítéséhez, az ital Wasted Potencial széria része – írta meg a magyarkonyhaonline.

Arról tudunk, hogy PET-palackból készül a polár pulóverünk és nemrég arról is beszámolt az Index, hogy szintén PET-palackból már vaníliaaromát is készítenek, ám az igazán szenzációs, hogy állati ürülék felhasználásával sör is létrejöhet. Lahti városa be akarta bizonyítani, hogy az elképzelhetőnél is komolyabban veszi a környezetvédelmet, sőt ez a hely birtokolja az Európa Zöld Városa címet is idén, ezért megkereste a helyi sörfőzdét, hogy alkossanak valami felejthetetlent. Az Ant Brew főzde közleményt adott ki, amiben elmondják, hogy a lúdtrágyát a helyi parkokból gyűjtötték össze, amivel a közterületek is szebbek lettek, majd ezt a maláta füstöléséhez használták fel a sörük készítésekor. A gyár szerint az egészségre nem veszélyes ez az eljárás, így bátran fogyaszthatóak az italaik. A cég reméli, hogy másoknak is példát mutatnak és a jövőben is próbálkoznak újszerű megoldásokkal az újrafelhasználás területén.