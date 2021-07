Megérkezett a lengyel író, Andrzej Sapkowski nagy sikerű könyvsorozatát feldolgozó és két évvel ezelőtt netflixes sorozatként is adaptált Vaják második évadának első előzetese.

2019-ben nagyot ment a Vaják a maga mindössze nyolc részével. Magyarországon forgatták, és várható is volt, hogy érkezik majd a folytatás. Az újabb évad hírét már bejelentették az első széria bemutatása előtt, ami 2019. december 20-án vált elérhetővé. A pandémia itt kevésbé szól közbe, mert 2021. december 17-re ígérték a folytatást, amit egyelőre sikerül is tartania a szolgáltatónak. A karácsonyi ünnepkör előtt jó is lesz egy elmerülés a fantasy-kaland világába, ahol tovább gördül Ríviai Geralt, a magányos szörnyvadász, Vengerbergi Yennefer, a nagy hatalmú varázslónő és Ciri cintriai hercegnő története.