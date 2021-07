Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

Nagy erőkkel készül a Pamela Anderson és Tommy Lee szerelméről szóló sorozat, és most képek helyett egy rövid videóban is meg lehet nézni a színésznő és kedvese szexvideójának kiszivárogtatásáért felelő és a Rand Gauthier szerepét játszó Seth Rogent. Gauthier az a férfi, aki ellopta a széfet Anderson és Lee házából, amiben az említett felvétel is volt.

Habár a sorozatban Andersont Lily James játssza majd, ebben a jelenetben mégsem ő, hanem egy másik színésznő, Sonia Rockwell látható. Rogen pedig szinte teljesen felismerhetetlen a jelmezben.

(via: TMZ)