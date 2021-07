A rapper a közelmúltban a GQ magazinnak mesélt arról, hogy úgy érzi megtalálta az igazit Rihanna személyében, miatta pedig még a monogámiára is képes. Az interjú óta egyre több helyen jelennek meg nyilvánosan is, és szemmel láthatóan tényleg nagy a szerelem közöttük. Lehetséges, hogy még Rihanna is megtalálta az igazit és letelepedik Rocky mellett.

A legutóbbi képeiken összeölelkezve sétálnak New York utcáin, a júliusi időjárás ellenére nagykabátban. A Just Jared információi szerint ők ketten most már a munkában is társak lesznek, hiszen egy új projekt forgatásán dolgoznak együtt.