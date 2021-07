A Cannes-i Filmfesztiválon a vörösszőnyeges vonulások fénye nem kopott. A képen Bella Hadid parádézik egy túlméretes medállal, amiről nem derült ki, hogy medál, melltartó vagy mellvéd-e.

Aki ennyire kipakolja a kirakatba, amije van, ne csodálkozzon, hogy az szemet szúr az ékszertolvajoknak, akik most Cannesban cirkálnak. Jodie Turner-Smith (lásd a lenti képen) csupán "After Yang" című filmjét akarta bemutatni, de a vasárnap délutánját nem a moziban vagy a káprázatos premieren töltötte, hanem a rendőrségre ment.

Az ok egészen prózai: ellopták az ékszereit, amiről a Twitteren is posztolt: "Nem gondoltam, hogy két és fél órát töltök a rendőrségen az utolsó cannes-i napomon, de itt vagyunk ..." Humorát megőrizte, mert a poszt mellé odaírta azt is: hol volt The Rock, a Kőszikla, amikor épp szükség lett volna rá?

A csillogás egyébként a szállodai szobáig vitte a tolvajokat, de erőszakos behatolás nyomait nem észlelte a rendőrség. A nyomozás folyamatban van.