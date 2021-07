Egymillió fontot, azaz 400 millió forintot nyert egy skót anyuka, aki az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy feladja a szelvényét. A 23 éves nő később elárulta, hogy majdnem elfelejtette megvenni a szelvényét a lottóhúzás előtt, és csak 10 perccel a sorsolás lezárása előtt jutott eszébe.

- árulta el a nő, aki szeptemberre várja a fiát, és most az a terve, hogy házat vásárolnak, valamint a tanulmányait is folytatni szeretné mint illusztrátor.

A hírt még mindig nem dolgoztam fel, de nagyon boldog vagyok, mert most már egy életre elrendeztük a dolgainkat. Az első dolog, amit tenni akarunk, hogy megvesszük az örök otthonunkat - egy helyet, ahol a kisfiunk és a leendő gyermekeink felnőhetnek. A pénz azt is jelenti, hogy vannak forrásaim és megvan a kényelmem ahhoz, hogy a portfóliómon dolgozzak, és amikor eljön az ideje, elvégezhetek egy egyetemi vagy főiskolai kurzust. Mindig is szerettem a művészetet és az animációt, és most valóra válthatom a saját álmomat.