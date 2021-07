Fotó: Pool / Getty Images Hungary Yoshihide Suga, Japán miniszterelnöke

Yoshihide Suga japán miniszterelnök a koronavírus-válság miatt 11 év óta először megemelkedett öngyilkossági arányok kezelése érdekében Tetsushi Sakamoto-t nevezte ki a magányosságügyi miniszterévé. Emellett Sakamoto feladata az ország csökkenő születési arányának kezelése és a regionális gazdaságok megerősítése is.

Utasítást kaptam, hogy vizsgáljam meg a kérdést, és a kapcsolódó minisztériummal egyeztetve átfogó stratégiát terjesszek elő... Remélem, hogy olyan tevékenységeket tudunk végezni, amikkel megelőzhető a társadalmi magány és az elszigeteltség, és megvédhetjük az emberek közötti kapcsolatokat.

Sakamoto bemutatkozó sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy Suga miniszterelnök azért nevezte ki őt, hogy foglalkozzon a nemzeti jelentőségű ügyekkel, és ebbe szorosan beletartozik a világjárvány alatt növekvő női öngyilkossági arány kérdése is. Suga korábban azt mondta, hogy Japánban csak októberben csaknem 880 női öngyilkosságról számoltak be, ez 70 százalékos növekedés 2019 októberéhez képest.

Michiko Ueda japán öngyilkossági szakértő szerint:

Sok nő nem házas. Maguknak kell fenntartaniuk az életüket, és nincs állandó munkahelyük. Így amikor valami történik, természetesen nagyon-nagyon keményen érinti őket.

(via: businesstoday.in)