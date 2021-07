Travis Barker és a Kardashian-klán legidősebb tagja körülbelül hét hónapja járnak, korábban az Index is megírta, hogy régi barátságuk alakult szerelemmé.

Fotó: Jeff Bottari / Getty Images Hungary

Azóta tényleg nagyon szerelmesek, szinte minden nap együtt vannak, ezt pedig alaposan dokumentálják is. Azért a kedélyeket is szívesen borzolják, de túlfűtött posztjaikért sokan odavannak. Pár napja Las Vegasban mulatták az időt és máris felröppent a pletyka, hogy egy helyi szertartás keretein belül összeházasodtak. Erre utal több bejegyzés is, Kourtney személyi stylistja például a következőt írta:

Most már értem miért házasodnak össze az emberek Las Vegasban. Nincs is jobb a szerelemnél és a szórakozásnál.

Travis lánya, Alabama Baker pedig Instagram sztoriban fejezte ki, hogy mennyire örül a pár boldogságának.

Egyelőre tehát nem tudni biztosat, de idővel úgyis minden kiderül.