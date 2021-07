Amíg egyesek úgy vélik, Justin és Hailey Bieber házassága kikezdhetetlen, egyre többen beszélnek arról, hogy kettejük kapcsolata nagyon is sok sebből vérzik. Bár a kulisszák mögé nem látunk be, az énekes többször rendezett már olyan jelenetet, amiből a publikum arra asszociált, hogy nem sokra tartja a feleségét. Megesett, hogy bár több kamera is figyelte őket, egy összeveszésük alkalmával rácsukta Hailey-re a kocsiajtót, de többször volt vele lekezelő Instagram-élőzései során is. Volt, hogy csak rászólt a feltett kérdést épp megválaszoló modellre, hogy hallgasson, mert őt nem kérdezték, de olyan is, hogy azt mondta

rég megszabadult volna tőle, ha nem lenne ilyen dögös.

Bieber most egy csapat ember előtt kiabálta le Bieberné haját, az esetről pedig képek is készültek.

Fotó: Northfoto

Egy ponton túl aztán Hailey sem hagyta magát, és visszakiabált hangoskodó urának. Nincs mit tenni, hatalmas a szenvedély.