Július 17-én van az Emoji Világnap, melyen idén kiválasztják, milyen új grafikus karakterek kerüljenek még az idén megjelenő Emoji 14.0-ba.

A tisztelgő arcocska, az olvadozva szétfolyó sárga fej, illetve a saját szájába harapó figurák mögött a jelöltek közt van még a terhes nő emoji mellé érkező terhes férfi, nemsemleges terhes személy és a herceg, illetve hercegnő mellé érkező nemsemleges trónörökös is.

De érkeznek új kézjelek is, például a szívecskét formázó két kézfej, plusz mostantól lehet majd a kézfogás emojiban részt vevő kézfejek bőrtónusain is változtatni. És lesz még csúszda, bab, madárfészek, ork, illetve diszkógömb is a karakterkészletben, amennyiben a Unicode szeptemberben elfogadja az eléjük kerülő javaslatokat – írja az Emojipedia.

A Unicode által történő elfogadás után 2021 végén, 2022 elején jelenhetnek meg az új emojik a különböző platformokon és készülékeken. Idén a koronavírus-járvány miatt egy időre leállították a projektet, melynek során bárki beküldhet a szervezetnek egy általa tervezett emotikont, és ha kellő mennyiségű ember szavaz rá a több fordulós online felméréseken, az éves frissítéssel megjelenhet a karakterkészletben.