Talán emlékeznek még, milyen csúnyán elbánt Keshával Jerry Seinfeld még 2017-ben. A humorista éppen interjút adott, amikor az énekesnő besétált a képbe, és egy ölelést kért tőle.

Nem, kösz

– felelte Seinfeld, és bár Kesha tovább próbálkozott, elhátrált ölelő kezei elől.

Az énekesnő csalódottan távozott, a humorista pedig később elmondta, fogalma sem volt, ki Kesha, és nem ölelget idegeneket – írta meg a Variety.

A történtek láttán sokan veszítették el a szimpátiájukat Seinfeld felé, köztük Cardi B is. Igaz, az eset már több éve történt, a napokban ismét vírusként kezdett terjedni a videó, amiben a rappernő a hozzá illő flegmasággal bosszulja meg az énekesnőt.

Cardi B a Between Two Ferns című műsorban szerepelt együtt a humoristával és Zach Galifianakisszel. Távozásakor utóbbit látványosan megölelgette, miközben hangsúlyozta, mennyire örül a találkozásnak. Miután ez megvolt, Seinfeld is széttárta a karját egy ölelésre, a rappernő azonban úgy fordult el tőle, mintha ott se lenne. Több év távlatából is érezni lehet, hogy a humorista legszívesebben hideg vizet öntene a sértett felületre, amit Cardi B égetett a szívében.