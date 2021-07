Fotó: Stephen Lam / Getty Images Hungary

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya, a Slam Poetry Miskolc és az egyik miskolci szórakozóhely közös produkciójaként jött létre – még hetekkel ezelőtt – az EmojiSlam. Az előadó, nemtóthviki saját írását mondja el.

„A bűnmegelőzést (is!) szolgáló ötvözettel megvártuk az emojivilágnapot, július 17-ét, hogy jól szórakozzunk, és szeretnénk, nagyon szeretnénk azt is, hogy senkinek se legyen ez az utolsó nyara, úgyhogy kérlek, vigyázzatok magatokra!” – írják közleményükben a borsodi zsaruk. A szöveg és az emojik mellett az apró betűs rész is lényeges. És hogy mi lenne az?