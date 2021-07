Fotó: Image Group LA / Getty Images Hungary

Egyre csak fokozódik a hangulat Britney Spears ügye körül. Most már az Instagramon is kifakadt a helyzetével kapcsolatban, és még a testvérét, Jamie Lynn Spears-t is elővette.

A posztban egy olyan képet osztott meg, amire az van írva, hogy

Fogadj el úgy, ahogy vagyok, vagy csókold meg a seggem, egyél kakát és lépj bele egy legóba.

A poszt lényege az volt, hogy akik kritizálják őt az Instagramra feltöltött táncikálós videói miatt, azok fogadják el, hogy nem fog egyhamar visszatérni a színpadra, mert ezt sokkal szívesebben csinálja, minthogy olyan emberek akarata érvényesüljön rajta, akik az elmúlt 13 évben megmondták neki, hogy viselkedjen, mit csináljon és mit vegyen fel.

Nézzétek, nem fogok egyhamar színpadon fellépni úgy, hogy az apám irányítja, mit viselek, mondok, teszek vagy gondolok! Ezt csináltam az elmúlt 13 évben.

Majd a durva kifakadásban még a húgának is jutott egy beszólás, mivel az énekesnőnek nem tetszett, hogy a testvére az ő sikerein nyerészkedik.

Nem tetszik, hogy a húgom megjelent egy díjátadón, és az én dalom remixeit adta elő! Az úgynevezett támogatóim mélyen megbántottak! Ez a gondnokság megölte az álmaimat!

Spears azzal zárta a posztját, hogy azt mondta a kritikusainak, hogy lépjenek tovább, és ne kövessék őt, ha problémájuk van azzal, amit posztol.

(via: Just Jared )