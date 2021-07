Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary

Nem is volt olyan régen, hogy a neten elkezdték támadni Emily Ratajkowskit, mert a szakértő, mindent jobban tudó kommentelők szerint

rosszul fogja a gyerekét.

Olyan megjegyzéseket kapott, hogy nem is érdemli meg, hogy anya legyen. Erről eszébe jutott Britney Spears esete is, akit szintén többször vádoltak meg azzal, hogy nem is jó anya. Ratajkowski nem megy bele, hogy milyen is egy jó anya, csak megjegyzi, hogy igazán görény dolog egyáltalán ilyet mondani egy édesanyának. Ahogy ő fogalmaz:

Nem érdekel, ha engem utálnak, ha gyűlölik a celebeket, vagy a nőket, de azt azért jegyezze meg mindenki, hogy hihetetlenül ijesztő dolog tud lenni, amikor hirtelen szülővé válik az ember, és senki sem érdemli meg, hogy idegenektől azt kapja az arcába, hogy milyen szörnyű anya.

(Justjared)