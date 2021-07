Volt pár hete ez a sztori, hogy Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc lakodalmán, lehet, hogy talán, esetleg előfordulhat, hogy Jennifer Lopez lesz a fellépő. Aztán ezt az értesülést Várkonyi Andrea cáfolta olyan formában, hogy nem volt még csak tervben sem, hogy Jenni from the Block megjelenjen az eseményen. Nem mellesleg Jennifer Lopez sem nagyon reagált a sajtóértesülésekre. El is csendesedett ez a sztori, de aki esetleg még reménykedik, hogy talán tuitokban mégis nagy szervezkedés zajlik a háttérben, annak most itt vannak ezek a kijózanító fotók, amiken szemmel láthatóan

JLo nem épp egy magyar ásznép előtt rázza, nem gyakorol lázasan a nagy koncertre, hanem a saját háza építkezésén melózik.

(TMZ)