Justin Bieber és felesége, Hailey már több mint három éve házasok, így jogosan merülhet fel a kérdés: hol a baba?

Az énekes és modell közötti kapcsolat enyhén szólva is viharosnak mondható, házasságuk alatt többször is úgy jelentek meg nyilvános eseményeken, mintha nem is ismernék egymást, legutóbb pedig heves vita tört ki kettejük között, valahogy azonban mindig egymásra találnak.

Talán ők is érzik, hogy valami bizony hiányzik a kapcsolatukból, az a valami pedig nem más, mint egy közös gyerek, Justin Bieber pedig a most rendesen felkavarta az állóvizet a témában.

Az énekes egy fekete-fehér közös képet posztolt Instagram-oldalára, melyhez mindössze annyit fűzött, hogy anya és apa. Bár Hailey hasa még jól láthatóan lapos, a posztot akár egy hatalmas bejelentésnek is vehetjük.