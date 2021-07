Fotó: James Devaney / Getty Images Hungary

Korábban alig lehetett őket együtt látni, most azonban nagyszabású projektbe fogott Emma Stone és férje, Dave McCary.

A pár egy évvel ezelőtt házasodott össze, azóta pedig egy közös gyerekük is született, magánéletüket azonban azóta is szigorúan őrzik: ritkán járnak nyilvános eseményekre és képeket sem szívesen osztanak meg közösségi oldalaikon, persze néha ők is tesznek kivételeket.

A pletykák szerint a pár most valami komolyabb dologba fog belekezdeni, bár munkájukat ezúttal a kamerák mögött kell majd keresni.

A Just Jared információ szerint az Oscar-díjas színésznő és férje, a Saturday Night Live korábbi forgatókönyvírója egy közös filmen dolgozik az A24 studio számára, kiknek olyan filmeket köszönhetünk mint a Fehér Éjszakák, az Örökség vagy éppen a Csiszolatlan gyémánt.

A film cselekményéről és történetéről egyelőre semmit sem tudni, a lap információi szerint a szereplőgárdát azonban Julio Torres (Kedvenc Formáim) valamint Tilda Swinton (Doctor Strange, Sóhajok, Narnia Krónikái) erősítheti.