Az HBO megnyitotta a pénzcsapot.

Még 2020 novemberében jelentette be a HBO, hogy tévésorozat formájában szeretnék még több emberrel megismertetni a Sony nagy sikerű, horror témájú akció-kaland játékát, mely 2013-ban jelent meg exkluzívan PlayStation 3 konzolokra.

A játék hét évvel később, 2020 nyarán kapott folytatást The Last of US Part II címmel, mely szintén elsöprő sikert aratott, szabályos díjcunami szakadt a Naughty Dog fejlesztőcsapatára, így nem volt kérdés, hogy a felépített univerzum sorozat formájában is megállná a helyét.

A bejelentés óta sok idő eltelt, kiderült például, hogy a Csernobilt jegyző Craig Mazin és Neil Druckmann lesznek a sorozat producerei, Joelt a Mandalorian és a Narcos sztárja, Pedro Pascal míg Elliet Bella Ramsey, a Trónok harca fiatal csillaga fogja alakítani. Az IGN jóvoltából pedig mostanra azt is megtudhattuk, hogy mekkora büdzsét szán a sorozatóriás a The Last of Usra. Felkészültek?

Az információk szerint a sorozat epizódjai

egyenként több mint 10 millió dollárt, átszámítva több mint 3 milliárd forintot fognak felemészteni,

ami egy tízrészes évaddal számolva bőven meghaladja majd a 100 millió dolláros határt.

Összehasonlításként felhozhatjuk a Trónok harcát, mely mai napig az HBO egyik, ha nem a legnagyobb produkciója. A sorozat epizódjai 2012 és 2015 között 6-8 millió dollárba kerültek, később azonban volt, hogy egy-egy rész itt is átlépte a tízmilliós büdzsét — így akik amiatt izgultak, hogy a The Last of Us sorozat a szűk pénztárca miatt fog elbukni, most fellélegezhetnek.