2020 júliusára ígérte Kanye West édesanyjáról elnevezett Donda című lemezét, de a Travis Scottal közös Wash Us in the Blood single megjelenésén kívül nem lehetett mást hallani a lemezről.

Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary Kanye West az atlantai lemezbemutatón

Magyar idő szerint péntek hajnalban Kanye az atlantai Mercedes-Benz Stadionban tartott egy két óra késéssel indító lemezbemutatót, melyre csak meghívásos alapon lehetett bejutni, de az Apple Music zenestreamingen élőben követni lehetett.

A Donda úgy tűnik, pontosan 364 nappal az ígért bemutató után elkészült. Az albumon 15 dal lesz, magyar idő szerint valamikor pénteken késő estétől válik hallgathatóvá a streaming felületeken.

Az atlantai lemezbemutatón a Kanye-től nemrég elvált Kim Kardashian és közös gyermekeik is ott voltak, illetve megjelent Khloe Kardashian is a Vulture szerint.

A Donda egyik dalát egy, az amerikai olimpiai csapatból füvezésért kitiltott Sha'carri Richardson főszereplésével készült Beats reklám csütörtökön részben bemutatta.

Kanye tizedik stúdióalbumán, melynek címe a 2007-ben elhunyt édesanyja nevét viseli olyan közreműködő előadók szerepelnek, mint Pusha T, Playboi Carti, Travis Scott, Lil Baby, Pop Smoke, Ty Dolla $ign.

A legnagyobb név mind közül a Kanye-val 2011-ben közös kollab-albumot készítő Jay-Z, aki a Donda utolsó dalán szerepel.