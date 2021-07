Ha nem, akkor éppen itt az ideje.

Újabb zseniális állatos videó kezdett el terjedni a YouTube-on — ezúttal egy fehér husky kutyáért van megbolondulva az internet népe, aki őzeket és balett-táncosokat megszégyenítő módon ugrál egy kerítés előtt.

A kutyust egyébként Nalának hívják, gazdája elmondása szerint pedig még soha nem látta így viselkedni házi kedvencét, ezért is vette videóra, amit most Ön is megnézhet: