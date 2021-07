Ahogy mondani szokás:

„Living her best life.”

Az énekesnő-színésznő most lett 52 éves, aminek örömére készült is vele egy bikinis fotózás egy hajón. És megosztott egy képet arról is, hogy Ben Affleckkel csókolózik. Szóval ez így már akkor tényleg hivatalosnak mondható.

Zajlanak az események JLo körül. Kiderült, hogy ott lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén, aztán kiderült, hogy mégsem. Közben Ben Affleckkel való kapcsolatáról is sorra derültek ki újabb dolgok, amik leginkább arról szóltak, hogy mennyire szeretik egymást. Voltak már együtt dugóban is.

Míg Lopez legutóbb egy tengerparton mutatta meg, hogy milyen szexi, most ugyanezt egy hajó fedélzetén teszi.