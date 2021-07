Ami persze nem feltétlenül baj, kivéve, ha maga a sorozat, erre a limitált évadra feltámasztott történet nem hozza a tőle elvártakat. És van miért kárpótolni a rajongókat, mivel tény, hogy a záró epizód sokkolóan pocsékra sikerült. De igazából már a harmadik évadtól erős csalódás volt a sorozat.

Dexter 2006-tól 2013-ig ment, és attól volt különleges, hogy egy sorozatgyilkost tett meg főhősnek. Egy ember, aki kettős életet él, nappal a rendőrségen dolgozik, éjjel pedig azokat öli meg, akiket valamiért nem tudott megfelelően elintézni az amerikai igazságszolgáltatás. (Ez az önjelölt igazságosztói szerep nem olyan, mint mondjuk Batmané, hisz Batman egyik legfontosabb szabálya az volt, hogy ő nem öl embert. Dexternek ez nincs benne a kódexében, viszont nála az ölés nem opció, hanem inkább kényszer, amit szigorú keretek közé kellett szorítani.)

A nagy visszatérés most kapott egy premier időpontot, valamint egy egész hangulatos előzetest is. A meleg, napsütötte Miamiból átmegyünk a hideg, sötét, kanadai határhoz közeli kisvárosba, az Iron-Lake környékére, ahol Dexter már nem is Dexter, hanem Jim Lindsay, aki egy fegyverboltban dolgozik.

November 7-én majd kiderül, hogy megérte-e feltámasztani ezt a sorozatot, ami már nem is csak simán Dexterként fut, hanem úgy, mint Dexter - New Blood.