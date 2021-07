Fotó: Rachel Murray / Getty Images Hungary

Miközben Jennifer Lopez önfeledten hancúrozik Ben Affleckkel, az énekesnő exe, Alex Rodriguez még mindig a francia Riviérán nyalogatja a sebeit egy luxusjachton. Bár már többször is felröppentek találgatások arról, hogy megtalálta J-Lo utódját,

a pletykák mind hamisnak bizonyultak.

Most azonban ismét izgalomba jöttek az A-Rod-szappanopera rajongói, ugyanis hősüket többször is látták a CBS szőke sportriportere, Melanie Collins társaságában. A hölgy ráadásul St. Tropez-ben is feltűnt, és Rodriguez születésnapi partijára is meghívót kapott.

Fotó: Christopher Polk/NBC / Getty Images Hungary

Az egykori baseball-sztár ismerősei szerint azonban csak barátság van köztük, pontosabban még annyi sem, ugyanis mindössze közös barátaik révén keveredtek egy társaságba. Meglátjuk.