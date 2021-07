Nem aprózták el.

Jennifer Lopez és Ben Affleck alig több mint ezer kilométerre tőlünk töltötték a hétvégéjüket, hiszen a franciaországi Saint-Tropezben kirándultak, méghozzá egy luxusjachton. Az újbóli szerelmesek választása a Valerie névre keresztelt szörnyetegre esett, mely 2010-es építésekor a világ negyedik legnagyobb jachtjának számított.

Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary Ben Affleck

A vízen úszó luxushotel 7 kabinnal rendelkezik, melyekben 14 főt tud elszállásolni, a fedélzeten található extrák miatt azonban nem hinnénk, hogy az alvás lenne a legfőbb cél a jachton. Két Yamaha WaveRunner, egy SeaBob Cayago (mellyel a víz alatt száguldozhat) rengeteg jet-ski, dzsakuzzik, vízi csúszdák és több pár profi búvárfelszerelés is jár a jachthoz két luxus motorcsónak mellé.

Azonban tudja, hogy mi még ennél is jobb?

Hát az, hogy cirka 40 milliárd forintért most ön is megvásárolhatja magának a Bennifer élményt, hiszen a jachtot jelenleg is árulják — szűkebb pénztárcával rendelkezők pedig ki is bérelhetik. Ide kattintva elérheti a Valerie honlapját, ahol 110 millió eurós áron kínálják, akár a leghétköznapibb embereknek is.