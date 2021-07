Berendelte az Apple az Apple TV+ streaming egyik húzócíméhez, a For All Mankindhoz a negyedik évadot, miközben a harmadik szezon forgatási munkái zajlanak.

A széria egy alternatív világban játszódik, ahol 1969-ben orosz űrhajós lép először a Holdra, majd az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közti űrverseny nem lassult le és nem ért véget, a két nagyhatalom teljes gőzzel küzd a Naprendszer meghódításáért.

Az Amerikai Írószövetség oldalán tűnt fel, hogy az első három évadot, illetve a 2004-es Csillagközi rombolót jegyző Ronald D. Moore-t az Apple leszerződtette egy negyedik évadhoz. Mellette visszatér a For All Mankind negyedik évadának munkálataihoz Ben Nedivi, illetve Bradley Thompson is, akik a már megjelent első két évadon, illetve jelenleg a harmadikon is dolgoznak.

A Sony Pictures Television gyártásában készülő széria második évada idén került fel az Apple streamingjének kínálatába, a harmadik évad 2022-ben, a negyedik pedig 2024-ben érkezhet.

A sorozat az első és a második évad történései között egy évtizedet ugrott a saját maga alkotta idővonalon, így valószínű, hogy a negyedik évadra már az alternatív kétezres évek űrkutatása lesz a téma. A sorozat készítői egyébként a NASA 2024-es indulással tervezett Artemis-programját is alapul vették az első és második évad egyes részeinek helyszínt adó fikcionális Jamestown holdbázis megalkotásához.