Fotó: Christopher Furlong / Getty Images Hungary

Új szerepkörben mutatkozott be az angol miniszterelnök, akiről persze már korábban is lehetett sejteni, hogy humoristaként is megállná a helyét. Boris Johnson egy protokoll rendezvényen vett részt Károly herceg társaságában, amikor eleredt az eső, és ezzel fergeteges műsor vette kezdetét, az alábbi forgatókönyv szerint:

Először nem sikerült kinyitnia az ernyőt.

Miután ez összejött, felajánlotta egy hölgynek, de az esernyő összecsukódott.

Ekkor gyorsan újra kinyitotta, de a szél kifordította az ernyőt.

Íme a videó, ami akár Mr. Bean sorsát is megpecsételheti: