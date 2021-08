Pumped Gabo az Instagram-sztorijában mesélte el, hogy hogyan is járt a reptéren. Még Magyarországon kellett szembesülnie azzal, hogy nem úgy van az, hogy be van oltva, és akkor már utazhat is bárhova. De a történet nem csak az utazás nehézségeiről szól Covid-időkben. Az egész onnan indul, hogy szerinte hazánkban nincsenek igazán jó bulik. Elment a Jazz Piknikre, de az annyira nem az ő világa volt (milyen meglepő), hogy elmondása szerint ki se szállt a kocsiból, egyből ment vissza Budapestre. Ezért is akart, illetve kellett (volna) Londonba mennie, ahol vasárnap valami igazán ütős parti várt volna rá. Mert ő arra vágyna, hogy a csarnokok legyenek megtömve elektronikus zenére tomboló tömeggel, de ez elképzelhetetlen, amíg a Gyöngyhajú lányt éneklik a Campus fesztiválon a fiatalok – mondja Pumped.

Fotó: @challengemtv / instagram

Megvolt a bulira és a repülőre is a jegye, szóval kiment a Liszt Ferenc repülőtérre. Ott szembesült vele, hogy a kiutazáshoz elég sok dolog szükséges. Pumped Gabo kapott is egy tájékoztatót, amiben le volt írva minden, de ahogy elmondta, annyira felidegesítette magát, hogy értelmezni se volt kedve a leírtakat, meg aztán az egésztől is elment a kedve, úgyhogy a repjegy és a bulibelépő is ment a levesbe.

Legyen az ő esete intő példa mindenki számára, hogy külföldi utazás előtt le kell csekkolni mindent, hogy mik is a kiutazási követelmények.

(Instagram)