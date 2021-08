A napokban hazánkban járt Stjepan Hauser, akit szólóban és a 2Cellos egyik tagjaként is ismerhet a közönség. A világhírű zenész szombaton a Hungaroringre is ellátogatott, ahol Szujó Zoltánnal együtt ültek be egy szimulátorba.

A tévés sportriporter meg is osztott egy fotót a nagy pillanatról, megállapítva, hogy a csellista igen kemény ellenfélnek bizonyult. Hauser ugyan nem posztolt a történtekről, az Insta-sztorijában viszont többször is bejelentkezett a helyszínről. Az utolsó 24 órás videóból egyébként kiderül, hogy a zenész pár órája hagyta el Magyarországot.