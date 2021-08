Fotó: Sony Pictures Entertainment / youtube

Kiderül, hogy miért is tud Woody Harrelson karaktere, azaz Cletus Kasady átalakulni Vérontóvá. Majd kiderül, hogy milyen lesz a végeredmény, ami így is csúszott kicsit. Az első részről azt írtuk, hogy leginkább Tom Hardyt érdekelte az egész Venom, ezért is sajnálta, hogy olyan 30-40 percnyit kivágtak a filmből, pont azokat a jeleneteket, amiket a legjobban szeretett. Mivel a második részben Harrelson is szerepel, ezért talán okkal lehet bízni benne, hogy ez a rész jobb lesz, mint az előző. Persze Riz Ahmeddel se volt baj, aki az első rész gonoszát alakította, de tény, hogy Vérontó az egyik, ha nem a legnagyobb, de kétségtelenül a legikonikusabb ellensége Venomnak.