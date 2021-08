Az olimpiai aranyérmes műugró egyáltalán nem zavartatta magát.

Mint az az elmúlt hetekben kiderült, Tom Daley nem csak a műugráshoz ért: írt már könyvet az egészséges életről, most pedig arra is fény derült, hogy a kötés fortélyait is elsajátította, ráadásul egészen magas szinten.

Daley még egy külön Instagram-oldalt is létrehozott alkotásainak, @madewithlovebytomdaley néven lehet elérni a fiókot, ahol szemügyre vehetjük például az általa készített éremtartót, melynek egyik oldalán a brit, másikon a japán zászló található — de ennél azért jóval bonyolultabb dolgokat is felfedezhetünk.

A kötés számomra egy olyan dologgá vált, mely során megtalálhatom a lelki békém, és a stressz levezetésében is segít. Imádom

— írta egy Insta-storyban a műugró a futótűzként terjedő képre reagálva, majd hozzátette, a lelátón épp egy francia buldognak készített ruhát.