Fotó: YouTube / First We Feast

Elképesztő. Az emberek pedig imádják, ahogy a 24 éves új-zélandi énekesnő arcizma se rándul, miközben brutális erős csípős csirkeszárnyikat eszik. Ugyan nem azért tette mindezt, mert épp ehhez volt kedve, hanem mert elment a First We Feast Show-ba, annak is a Hot Ones című műsorába, ahol híres vendégek csípős szószba mártott csirke falatokat eszegetnek egy-egy téma között. Sokan megfordultak már ebben a műsorban, Paris Hilton home officeból is vállalta a beszélgetést. Míg ő rendesen megküzdött a csípős kajával, addig Lorde úgy ette a falatokat, mintha immunis lenne a chilire.