Sokáig küzdött alkoholizmussal és függőséggel, mostanra azonban leküzdötte démonjait.

A modell az elmúlt egy évben a poklok poklát is megélte: elvetélt, depresszióval küzdött, majd múltbéli cselekedetei miatt majdhogynem a cancel culture, azaz az eltörlés kultúra áldozata lett, miután egy 16 éves lánynak azt kívánta, bárcsak meghalna. John Legend felesége ezek után érezte úgy, hogy itt az idő 180 fokos fordulatot venni, mely úgy néz ki, abszolút bejött neki.

A Twitter és az Instagram komédia királynője nemrég osztotta meg, mennyire is büszke magára, hogy teljesen józanul élte meg olaszországi kiruccanásukat, ahol egyébként mások a sárga földig innák magukat.

Nagyon fura volt józannak lenni egy olyan helyen, ahol mindenki más részeg körülötted. Ehhez még hozzájött az is, hogy akármerre is néztél mindenhol dögös modellek és táncos fiúkat láttál, huh, őrület volt. De mindegy is. Hihetetlenül élveztem az egészet, és örülök neki, hogy mindenre emlékszem