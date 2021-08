Már javában forog a Szex és New York folytatása.

Bár korábban azt pletykálták, hogy Kim Cattrall mellett Carrie Bradshaw nagy ője, a Mr. Biget játszó Chris North sem fog feltűnni az “And Just Like That...” névre keresztelt folytatásban,

a legújabb fotók azt bizonyítják, hogy North nagyon is szerepelni fog az új epizódokban.

Sarah Jessica Parkert augusztus 2-án kapták lencsevégre forgatás közben, miközben épp egy közös jelenetet vettek fel Chris Northal. Carrie egy krémszínű, fekete pöttyös, bokáig érő szoknyát viselt egy fekete blúzzal, mindezt pedig egy egészen extravagáns pink fejdísszel bolondította meg. Mr. Big egy fokkal lazábbra vette a figurát, a nagy Ő “csak” egy sötétkék öltönyt és fekete cipőt viselt.

Az HBO Max gyártásában készülő “And Just Like That...” egyelőre még nem kapott magyar címet, és premierjéről is csak annyit tudni, hogy leghamarabb valamikor 2021 végén érkezhet.

