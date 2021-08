Az eredeti premierdátum után egy évvel most végre megtudhatjuk, miben mesterkedett Ryan Murphy.

Az American Crime Story – vagy röviden csak ACS – egy valódi bűneseteket feldolgozó, antológia jellegű amerikai krimisorozat, melynek főbb producere az a Ryan Murphy és Brad Falchuk, kiknek az elmúlt tíz év Amerikai Horror Sztori évadait is köszönhettük.

Az ACS első évada az O.J. Simpson-ügyről szólt, a második pedig a Versace-gyilkosságról és az azt elkövető, Andrew Cunananről, a harmadik évad pedig most teljesen új vizekre evez.

Az Impeachment alcímet viselő évad Bill Clinton egykori amerikai elnök szexbotrányairól fog szólni,

a forgatókönyv pedig “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President” (Egy nagy összeesküvés: Egy elnököt majdnem megbuktató szexbotrány valódi története) című könyv alapján készült.

A szereplőgárdát olyan nevek erősítik mint Sarah Paulson, aki Linda Tripp, volt köztisztviselő karakterét kelti életre, Clive Owen, aki magát Bill Clintont játssza el, és Edie Falco, aki Hilary Clinton szerepét ölti magára. A sorozat első epizódja szeptember 7-én lesz látható kizárólag az amerikai FX csatornán.