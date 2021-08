Egészen bizarr történetet osztott meg követőivel az énekesnő.

Britney Spears szokásához híven ezúttal is az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, mi is történt vele az elmúlt órákban, legutóbbi posztja azonban igazán különösre és metaforikusra sikerült.

– kezdte a bejegyzést az énekesnő, majd hozzátette, hogy hiába próbálkozott, sehogy sem tudott kiszabadulni. Kiabálni kezdett, hogy barátja meghallja őt, Sam azonban olyan mélyen aludt, hogy csak a negyedik kiáltásra ébredt fel – Britney ekkorra már teljesen ki volt készülve.

Akárcsak a filmekben, egy tollal próbálta ő is kinyit az ajtót, azonban nem járt sikerrel, szóval felhívtam a biztonsági szolgálatot, hogy segítsenek rajtam

– folytatta az énekesnő, akinek elmondása szerint több mint 45 percet vett igénybe, hogy a biztonságiak egyáltalán megérkezzenek a házához, de várakozás közben legalább kitakarította a fürdőszobát.

Gondolkodtam, hogy végül talán mégis lezuhanyzom, de aztán megláttam az ajtót. Most már máshogy néztem rá, mindenképp ki akartam nyitni. A szemeim tágra nyíltak, és az ajtó világosabb lett. Jobban, tisztábban és fényesebben láttam. “Kérlek, nyissátok ki az ajtót!“ – kiabáltam a biztonságiaknak, akik megnyugtattak, hogy kb. 10 perc és már szabad is vagyok. Ekkor ránéztem a reggel otthagyott kávémra, és megittam, újra erővel telinek éreztem magam. “Srácok még ott vagytok?” – kérdeztem a biztonságiaktól, akik már ki is szabadítottak. Kinyílt... végre kinyílt az ajtó