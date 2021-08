Fotó: Handout / Getty Images Hungary

Reese Witherspoon 2016-ban alapította produkciós cégét, a Hello Sunshine-t, amely olyan sikersorozatokat szállított, mint a Hatalmas kis hazugságok vagy a Little Fires Everywhere. A Doktor Szöszivel világhírűvé vált színésznő most eladta részesedését (pontosabban annak egy részét) a 900 millió dolláros üzletből a Blackstone befektetési cégnek, és ezzel

egyik pillanatról a másikra a világ leggazdagabb színésznőjévé vált.

Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images Hungary

A Forbes máris frissítette a listáját, azzal a megjegyzéssel, hogy becslésük szerint a színésznő 120 millió dollárt kaszált az adók levonása után. Így 400 millió dollárra nőtt a vagyona, ami valószínűleg ezután is töretlenül gyarapodni fog, mivel Witherspoon 18 százalékban továbbra is a Hello Sunshine tulajdonosa marad.