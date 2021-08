Egy önjelölt szellemirtó Buffalo városának elhagyatott vasútállomásán paranormális jelenségek után kutatott, de nagyon is evilági esemény történt vele: beszakadt alatta a plafon, lezuhant és kórházba került. A kiérkező mentők nem találkoztak kísértettel, csak a törmelékek között nyöszörgő szellemvadász fogadta őket.

A 35 éves nő és párja engedély nélkül hatolt be az állomásra, amely 42 éve nem látott vonatot, és régóta a szellemvadászok kedvenc helyszíne. Korábban turistáknak is szerveztek ide szellemtúrákat, és a Ghost Hunters című sorozat egyik epizódját is itt vették fel.